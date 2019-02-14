Переполох на поселке близ Шиеса. В маленьком поселке Урдома на краю Архангельской области в конце января этого года случился переполох.

На площади перед Домом культуры собрались человек пятнадцать агрессивно настроенных людей под руководством невысокой, но бойкой женщины. Под телекамеры она на всю страну от лица жителей поселка выступила с пламенной речью о необходимости организовать протестные акции против строительства на станции Шиес, за отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова, да и много еще за что ЗА и ПРОТИВ.

Кто эта женщина, почему она говорит от лица всех жителей Ленского района, зачем подменяет правду на домыслы и откровенную ложь?

Как Люся, она же Люда, она же Людмила Сергеевна стала первой на поселке.

«Урдома, Урдома – полны твои закрома!» пела Людмила Марьина под водочку и хрустящие соленые грузди губернатору Архангельской области Орлову Игорю, когда он в 2012 году приезжал в Урдому.

Тогда же, как вспоминают участники встречи, губернатор поднял первый тост не за главу Ленского района Торкова А., как требовал того протокол, а за «хозяйку Урдомской земли!! За Людмилу Сергеевну!!». Обнялись, расцеловались и сделали групповое фото на память.

Людмила Сергеевна Марьина была на тот момент Главой МО «Урдомское», хозяйкой поселка, которая радушно встречала представительную делегацию на своей земле, водила дорогих гостей по выставке достижений подсобного хозяйства поселка и договаривалась о субсидиях из областного бюджета для Урдомы.

Люся Тропникова в девичестве или Людмила Сергеевна Марьина после замужества с молодых лет была человеком активным и инициативным, с хорошо подвешенным языком и живущей интригами. Работая в ЛПХ участвовала во всех культ-массовых мероприятиях, на которых обрастала необходимыми связями.

Тогда-то ее талантливую «актрису» и заприметил хозяин Урдомы и меценат всех праздников в посёлке Успасских Виктор, а теперь один из спонсоров протестного движения против власти в регионе. Между ними завязался роман, который не остался незамеченным не только жителями поселка, но и супругом Людмилы. Однако активных действий со стороны мужа не последовало. Куда ему тягаться с таким тяжеловесом как Успасских.

Любовная связь с хозяином Урдомы полностью изменила жизнь Людмилы. Благодаря содействию Успасских она покидает ЛПХ и становится сначала заместителем Главы МО «Урдомское», а потом уже в 2008 году занимает пост главы поселка. Ее мужа Успасских тоже не забыл – благодаря связям в Газпроме посодействовал в его переводе на работу в Урдомское ЛПУ МГ.

Людмила взяла в свои цепкие ручки жизнь всего поселка и стала его полноценной хозяйкой. И вот тогда ее инициативность и активность сыграли дурную шутку с жителями поселка.

И даже после отъезда олигарха за границу отношения Людмилы и Виктора не прерывались

Кручу, верчу - заработать хочу

В 2009 году, когда на уровень поселений были переданы вопросы организации тепло-водоснабжения и газификации, Марьина со своим заместителем Голоушкиным как представители администрации поселка совместно с предпринимателем Ильиным Вениамином Борисовичем организовали компанию ООО «Энергосфера». Компании были переданы в управление и теплоснабжение жилого фонда поселка и возможность собирать деньги с жителей за это тепло.

Поселковой администрации в данной компании принадлежало всего 20% и все деньги уходили на сторону, а не в бюджет поселка. Зато Энергосфера могла участвовать и выигрывать муниципальные конкурсы без торгов, а тарифы для компании устанавливали выше, чем по аналогичным предприятиям по району.

Деньги с жителей собирали исправно, а вот качество предоставляемых услуг существенно не изменилось, что естественно вызывало недовольство.

Плата за ЖКХ подорожала, так как в тариф включили затраты на работу котельной от газа. НО! Котельная как работала, так и продолжала работать на древесных отходах, которые в исправности поставлял тот же самый Ильин Вениамин со своих предприятий по лесозаготовке! По факту - затрат нет, а доходы есть!

Но, по всем отчетам, Энергосфера убыточное предприятие, и прибыль от него администрация поселка не видела с момента создания.

Также жители поселка с удивлением обнаружили, что дома, в которые часть из них переехала по программе «переселения из аварийного жилого фонда», абсолютно не пригодны для жилья, стены, обрешетка, а подчас и перекрытия сделаны отнюдь не из новых материалов, а из разобранных ранее домов, снесенных все по той же программе переселения, либо при строительстве использовались практически отходы производства все того же предпринимателя Ильина В.

В домах стали проваливаться полы, на стенах появился грибок, окна и двери перекосило.

Однако деньги в карман Марьиной, ее зама Голоушкина и их друга Ильина текли уже не ручейками, а полноводными реками.

В 2012 году прошли выборы главы МО «Урдомское», на котором вместо Марьиной избрали Смирнову Елену. Новая глава поселка начала разбираться с доставшимся «наследством» и в первую очередь с жалобами жителей Урдомы на ситуацию с ветхим жильем, а точнее с тем куда и как были направлены средства бюджета по программе расселения жителей. Областная власть в лице губернатора также обратила пристальное внимание к деятельности бывшей главы муниципального образования и были назначены проверки.

Благодаря отношениями с Успасских и его связам Людмиле Сергеевне удалось избежать преследования правоохранительных органов.

И в тот момент из красного угла дома Марьиных фотография с губернатором была отправлена в пыльную кладовую.

Депутатство – наше все!

Как и ее будущий соратник по протестному движению Ярошенко Игорь, который являлся другом все того же Успасских Виктора, Людмила пошла в депутаты.

В 2012 году на празднике, посвященном дню Урдомы, который ежегодно организовывал господин Успасских к тому моменту иностранный гражданин и депутат Европарламента, олигарх публично дал старт предвыборной кампании Людмилы Сергеевны. Со цены «хозяин Урдомы» заявил, что «лучше ее вы, земляки, не найдете, потому голосуйте только за нее на осенних выборах».

Так Марьина Людмила Сергеевна стала депутатом, но на власть региона и области она затаила обиду.

Депутатская корочка дает мнимое чувство защищенности и вседозволенности, особенно таким людям.

Поэтому дальше была история с созданием Марьиной Людмилой ТСЖ в районе Первомайки, махинации со средствами товарищей этого ТСЖ и бюджетом МО «Урдомское», из которого выделялись дотации под данное ТСЖ, ходатайство Прокурора в возбуждении дела по факту нецелевого расходования средств и отказ Следственного комитета по Котласу в производстве.

И вот тут-то пригодилась депутатская неприкосновенность, которая помогла Людмиле Сергеевне снова выйти сухой из воды.

Экологические протесты как очередной бизнес проект!

Популярность Людмилы Сергеевны стремительно падала, что для такой активной и привыкшей быть всегда в центре внимания женщины было болезненным ударом.

А в августе 2018 года в Ленском районе случилось знаковое событие – в районе железнодорожной станции Шиес начались масштабные работы. Большая стройка – это большие деньги, которые проходили «мимо» так называемых хозяев Урдомы.

Осознав, что в проекте поучаствовать не удастся, а также тот факт, что проект дает новые рабочие места и благосостояние жителей растет и будет расти дальше, и манипулировать ими становится все сложнее, Марьина со своими сотоварищами начинают мутить и без того мутные воды Вычегды, а точнее умы жителей Урдомы и создают движение «Чистая Урдома».

В ход идет откровенная ложь, и что в районе станции Шиес строится огромная свалка отходов от реновации Москвы, и что там будут захоранивать радиоактивные отходы, и что площадь полигона будет никак не меньше 3000 га или 30 км2 и многое, многое другое.

И снова Людмила выступает от лица всех жителей, как радеющая хозяйка земли Урдомской, и снова собирает деньги с населения и господина Успасских, но уже под видом экологического протеста и борьбы с захватчиками земли Поморской.