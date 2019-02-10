Елена Малышева высмеяла рейтинг «радиоактивных» смартфонов

Известная телеведущая Елена Малышева прокомментировала недавнее исследование компании Statista, в котором говорится о смартфонах с самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Стали известны самые опасные смартфоны

"Никакого суперопасного излучения просто нет. Все телефоны уже изучались и продолжают изучаться в большом количестве исследований. Вред от смартфонов не доказан", - цитируют Малышеву "Известия".

Напомним, ранее АН сообщали, что, согласно проведенным изысканиям Statista, отдельные модели коммуникаторов некоторых марок мобильных телефонов были названы самими опасными по уровню радиоизлучения.

Позднее появилась информация, что компании начали реагировать на публикации об опасности своих смартфонов. В частности, российские СМИ получили комментарий от известной компании Xiaomi.