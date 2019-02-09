Производитель смартфонов ответил на обвинения в опасности своей продукции

Одна из компаний отреагировала на публикацию об опасности своих смартфонов, которая получила широкую огласку накануне.

РИА Новости распространили комментарий компании Xiaomi. Ее коммуникаторы были названы одними из самых опасных в публикации Statista. Антирейтинг возглавили модели Xiaomi Mi A1, OnePlus 5T, HTC U12 Google Pixel 3 XL, iPhone 7.

«Представители компании заявили, что Xiaomi заботится о безопасности пользователей и строго соблюдает законы о требованиях к телефонам», — сообщило информационное агентство.

Исследование было составлено на основании данных немецкого ведомства, специализирующемся на радиационной защите. В Xiaomi же пояснили, что результаты американской комиссии по связям отнесли их смартфоны к безопасным.