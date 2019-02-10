От смерти мужчину спас лишний вес

36-летнего жителя Зеленограда спас от гибели лишний вес. Мужчина выпал из окна, но не разбился. Сообщается, что спас мужчину именно вес, а также дерево, росшее под окнами дома.

Зеленоградец упал с высоты двенадцатого этажа. 140-килограммовый мужчина во время падения зацепился за дерево, которое росло возле дома, а затем упал в сугроб. Именно большая масса тела помогла амортизировать удар настолько, что он остался в живых.

«В прошлый четверг 36-летний Евгений Ливанов из Зеленограда перепутал окно с выходом и выпал с балкона многоэтажки. В общем, классическая ситуация, если бы не одно но: Евгений выжил. Высота падения — примерно 40 метров. Спас мужчину лишний вес», - сообщает moscow.sm-news.ru.