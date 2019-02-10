Конфликт со стрельбой произошел во время матча юных хоккеистов в Москве

В Москве во время матча юных хоккеистов команд "Северная Звезда" - "Дмитров" произошел конфликт с участием родителей детей. Во время игры, которая проходила в рамках Кубка Москвы среди 10-летних хоккеистов и состоялась 9 февраля в одной из московский спортшкол, поругались двое отцов игроков "Дмитрова".

После словесной перепалки один из мужчин достал травматический пистолет "Оса" и выстрелил в оппонента. Тот получил небольшое ранение головы, но упал и потерял много крови. Пуля прошла по касательной, уточняется на сайте "Спорт-Экспресс".

Оказалось, что мужчин давно конфликтуют между собой из-за бизнеса. Вчера инцидент спровоцировала супруга одного из них. После этого ее муж оскорбил и толкнул другого родителя. "Стрелок" сам сдался полиции. Его отвезли в отделение. Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Подозреваемому предъявлено обвинение по статье 213 УК РФ "Хулиганство".