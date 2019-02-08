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В коркинской школе проверят качество питания

8 февраля 2019, 12:56 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В коркинской школе проверят качество питания

В коркинской школе № 2 проверят качество организации питания в связи с информацией, опубликованной в СМИ. К решению проблемы подключился депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко, который направил соответствующие запросы в районную администрацию и министерство образования Челябинской области.  

Как сообщает агентство Полит74, народный избранник характеризует качество школьных блюд, как «подозрительное». Детям предлагается на обед размазанное по тарелке картофельное пюре, полкусочка шпикачки, половина дольки соленого огурца и пять зерен кукурузы. Макароны с гуляшом из говядины тоже вызывают сомнения в их качестве.  

Парламентарий напомнил, что на рассмотрении в Госдуме находится закон о школьном питании, который обяжет поставщиков более серьезно относиться к его качеству. В частности, обсуждается введение общих стандартов питания, соблюдение которых будут контролировать родительские и депутатские комиссии. Поставщиков будут чаще проверять и наказывать более сурово.  

 - Категорию тяжких преступлений для виновников массового отравления детей распространят с нынешней возрастной группы пострадавших от 0 до 6 лет до 14 лет, - отметил Анатолий Литовченко 

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