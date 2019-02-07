Шкуматов прокомментировал законопроект о народных инспекторах на дороге

Госдума выступила "за" законопроект о народных инспекторах на дорогах. Речь идет о назначении административных наказаний за отдельные нарушения ПДД, которые будут производиться на основе фотографий или видеозаписей.

«Все будет зависеть от того, как это будет реализовано. Например, в Москве, где упор сделан на нарушение правил парковки, это очень конфликтное приложение. Оно вызывает много вопросов у людей, которые, может быть, совершают какие-то формальные нарушения, но при этом не мешают остальным людям. Что касается самого предложения, это, безусловно, даст какой-то намек тем, кто привык ездить в отсутствие инспекторов ГИБДД на красный свет, по встречке, по тротуарам. Теперь это будет более рискованно, что должно внести дополнительный элемент порядка и увеличение безопасности на дорогах. Но подобные нарушения совершаются в динамике, это должно быть предусмотрено разработчиками», - отметил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Об этом сообщает НСН.

По его мнению, новый закон не поможет избежать новых нарушений ПДД.