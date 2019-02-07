"Товарищ Майор": «Глубинное государство» – это западная теория

Создатели телеграм-канала "Товарищ Майор" рассказали про концепцию своего проекта, а также объяснили, почему в нашей современной непростой жизни есть место иронии.

- Какая концепция вашего канала? Почему вы выбрали именно ее?

-После того, как появился канал «Бывшая», мы подумали, что будет интересно создать свой юмористический канал, где подписчикам будет писать настоящий Товарищ Майор. Товарищ майор – это явление для нашей страны стихийно-эпизодическое. В ельцинско-нулевую эпоху про ФСБ как-то не сильно вспоминали, а сейчас это такой субъект, который постоянно присутствует в реальности: слушает разговоры, читает чаты. На самом деле у нас не только шутки и прибаутки, периодически многие сотрудники органов присылают нам разные материалы и инсайды. Так что шутки шутками, но вещи серьезные тоже бывают.



- Канал во многом юмористический, ироничный. Вы считаете, в нашей современной непростой жизни есть место иронии?

- Мы единственный «пародийный» ресурс со стороны силовиков. Ирония – это показатель живого общества, если человек умеет шутить над собой, то он неуязвим для атак критиков. А ФСБ всегда была закрытой и строгой структурой. Здесь есть новизна в плане юмора и на этом поле интересно шутить. К тому же канал очень зависит от новостной повестки, у нас очень редко возникают моменты когда нечего писать. Большинство информационных поводов можно всегда обыграть с юмором.



- Правоохранительные органы делают очень большое дело, это понимают все. Как вы считаете, если бы их не было, в стране/мире воцарился бы хаос? Или какие-то другие были бы механизмы управления государством?

- Определенно. Общество не достигло ещё до такого устройства, триумфа светского гуманизма, что мы можем полностью убрать институцию силовиков. Всё же человек человеку волк, но надо стремиться к гуманизму. Это относится ко всем, как к оппозиции, так и к силовикам. По устройству государства можно сказать, что оптимальная форма устройства – это социализм с элементами капитализма. Была такая партия в 90-е годы «Партия самоуправления трудящихся» (об этом писал канал «Красный Сион»). У них была очень здравая идея, преобразовать все предприятия в акционерные общества закрытого типа. А каждый рабочий был бы акционером в меру своей трудовой деятельности. К сожалению проверить такую модель в современном мире невозможно. Как говорит наш генерал: «Коммунизм бы сейчас делать, с этими вашими нейросетями и блокчейнами».



- Сейчас в моде термин «глубинное государство». Что лично вы под ним подразумеваете? А есть такое «глубинное гос-во» в России? Кого бы вы к нему отнесли?

- «Глубинное государство» – это западная теория, которую можно перенести в любой социум, будь то Россия или какое-нибудь Зимбабве. Человеческий мозг устроен таким образом, что ему нужно объяснение процессов, которые его окружают. А политический процесс – это самый сложный, не поддающийся измерению. Поэтому упрощения в духе теорий заговора, рептилоидов и масонов находят себе паству. Можно сказать, что мы скорее управляемся не скоординированной группой политэлит, а карго-культами потребления, которые уже управляются крупными финансовыми элитами. Если бы у нас было глубинное государство, то разве посадили бы Улюкаева, братьев Магомедовых и сенатора Арашукова? Ну вот.



- Давно ли вы создали свой телеграм-канал ?

- Канал появился 20 июля 2017 года. Мы ещё успели запрыгнуть на мчащийся поезд.

- На какие темы вы чаще всего пишете?

- Мы пишем на любые темы, куда может лечь шутка. Стараемся не мочить не разобравшись, но если у нас есть фактура, что человек совершил какую-то гадость или просто дурак, то мы молчать не будем.



- Какие мемы появились благодаря вашему каналу?

- Мы можем точно сказать, что ассоциативная связь «Товарищ майор» – коньяк «Киновский», «Генерал сказал / просил передать…», «Маша Баронова и товарищ майор» – это устойчивые мемы в силовой тусовке. Так что «Товарищ майор» такой фольклорист силового блока, может и немного неуклюжий.