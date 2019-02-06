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Медицинские учреждения переданы в собственность края

6 февраля 2019, 14:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Медицинские учреждения переданы в собственность края

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел планерное совещание, на котором депутаты рассмотрели вопрос передачи муниципальных учреждений здравоохранения в государственную собственность Краснодарского края.

Предваряя обсуждение, Юрий Бурлачко напомнил, что в течение 2018 года в крае проводилась большая работа по организации передачи в региональную госсобственность на безвозмездной основе имущественных комплексов муниципальных медицинских организаций. Законодательное Собрание края и его профильные комитеты были активными участниками этого процесса.

- В соответствии с распоряжением губернатора был установлен срок завершения этого процесса – до конца 2018 года. На сегодняшний день муниципальные медицинские организации перешли в подчинение министерству здравоохранения Краснодарского края, а их имущественные комплексы переданы в государственную собственность края, – сказал Юрий Бурлачко.

Министр здравоохранения края Евгений Филиппов подробно рассказал, как выполнялась эта задача, с какими проблемами пришлось столкнуться и каковы перспективы работы краевого здравоохранения в новых условиях.

По словам Евгения Филиппова, с нового года в ведение регионального министерства было принято 143 муниципальных учреждения здравоохранения. Всего принято в государственную собственность края 3967 объектов недвижимого имущества муниципальных медицинских организаций. Из переданных объектов – 97 не зарегистрированы в установленном порядке. Наибольшее количество – в Крыловском, Темрюкском, Гулькевичском, Новокубанском и Туапсинском районах. Оформление этих объектов легло дополнительным грузом на министерство здравоохранения.

Руководитель краевого департамента имущественных отношений Александр Шеин в свою очередь отметил, что в течение года работа по передаче учреждений здравоохранения велась штатно, каждый объект «изучался поштучно». По «проблемным» объектам в Крыловском и Гулькевичском районах уже в начале этого года состоялись совещания, на которых был определен конкретный план действий. По всем другим объектам также работа будет продолжена. Она должна быть закончена к концу мая.

На совещании был затронут широкий круг вопросов, касающихся совершенствования работы переданных лечебных учреждений. В частности, речь шла о лекарственном обеспечении льготных категорий граждан, решении проблемы дефицита медицинских кадров и их социальной поддержки, ремонте имеющихся и строительстве новых лечебных учреждений.

Председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский акцентировал внимание на том, что необходимо провести инвентаризацию всего имущества, принятого в

региональную госсобственность. Затем на ее основании разработать предложения по капитальному ремонту всех нуждающихся в нем медучреждений.

Заместитель председателя кубанского парламента – председатель комитета по вопросам имущественных и земельных отношений Сергей Усенко особое внимание обратил на социальную поддержку медработников в сельской местности. По его мнению, необходима комплексная целевая программа, в которой были бы заложены определенные льготы для специалистов здравоохранения в качестве стимулирования их работы на селе.

Как доложил Евгений Филиппов, и сейчас проводится работа в этом направлении. К примеру, в 2018 году выплаты по оплате коммунальных услуг осуществлялись в 40 государственных учреждениях здравоохранения более 4,5 тысячам сотрудников с учетом членов семей на общую сумму 9,5 млн. рублей. В этом году запланированы выплаты в 108 сельских государственных учреждениях здравоохранения более 36 тысячам медработникам (с учетом членов семей) на общую сумму 150 миллионов рублей.

В ходе обсуждения депутаты ЗСК также задавали вопросы по укреплению первичного звена здравоохранения, оплате аренды жилья для медработников, диспансеризации спортсменов, рационального использования помещений учреждений здравоохранения и другие.

- Людей не интересует, в чьей собственности находится учреждение здравоохранения. Для них важно, чтобы повышалось качество услуг, расширялся их перечень. Будем держать на контроле дальнейшую работу по улучшению качества нашей медицины. Это наша общая задача. Мы видим, что в целом удалось реализовать план губернатора по передаче муниципальных объектов в госсобственность, но при этом надо темп не потерять, а двигаться вперед. Мы со своей стороны готовы оказывать всемерную поддержку в этом деле и дальше, – сказал в завершении обсуждения Юрий Бурлачко.

Все прозвучавшие на совещании предложения легли в основу принятой по его итогам резолюции.

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