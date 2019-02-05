«Единая Россия» требует от региональных властей – мэров крупных областных центров и губернаторов – добиться исключения двойных платежей за обращение с твердыми коммунальными отходами. О наличии таковых свидетельствуют данные мониторинга, проведенного партпроектом «Единой России» «Чистая страна». С таким заявлением выступила первый заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Государственной Думы Ольга Баталина, отметив, что региональные отделения Партии возьмут этот вопрос на контроль.

«Ликвидация возможных ошибочных начислений и двойной оплаты за вывоз бытовых отходов – важнейшая партийная задача», - заявила Баталина, отметив, что Партия обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой подключиться к этой работе.

Она напомнила о том, что выделение вывоза мусора в отдельный платеж должно привести к изменению платежа по основной услуге. «Проведенный мониторинг продемонстрировал, что у многих управляющих компаний услуга вывоза отходов из квитанции исключается на словах, а сумма за нее в квитанции остается. Плюс приходит отдельная квитанция за мусор с той же суммой», - пояснила Баталина.

Замсекретаря Генсовета Партии назвала данную ситуацию недопустимой. «Необходимо, чтобы наши руководители региональных и местных отделений, губернаторы, мэры крупных областных центров взяли на контроль эту проблему и добились исключения двойных платежей», - заявила Баталина.

Координатор партпроекта «Чистая страна», председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в свою очередь сообщил, что факты так называемых «двойных оплат и двойного начисления» имеются в целом ряде субъектов РФ. «До конца этой недели мы назовем такие регионы и муниципалитеты», - подчеркнул он.

По словам координатора партпроекта, данный вопрос вошел в проект поручений, которые будут даны по итогам селектора. «Фактически людям предложили два раза заплатить за одно и то же, при том, что управляющие компании практически ничего там не делают», - заключил Бурматов.