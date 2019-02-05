А за детей ответишь. Голодные обмороки школьников продолжаются

В богатейшей нефтяной и газовой стране, где общак сотрудников спецслужб, который хранил полковник Захарченко, исчисляется миллиардами рублей, где утопают в роскоши не только московские, но и региональные божки, всех школьников и воспитанников детских садов можно кормить каждый день фуагра, красной икрой и шампанским! Но дети падают в голодные обмороки.



Отчёт кузбасского детского омбудсмена Дмитрия Кислицына, направленный губернатору Сергею Цивилеву, содержит вопиющие факты детского недоедания в сельских районах Кузбасса. Это явление уже начинает приобретать массовый характер. Часть детей, кому родители не собрали с собой еду и не смогли дать 50 рублей на обед, сидят в классах, а часть идёт обедать в столовую. Голодные ребятишки не выдерживают в полухолодных классных комнатах, и теряют сознание. И в это время мы вспоминаем о страданиях в блокадном Ленинграде. Вот он, настоящий голод, и не в Ленинграде, и не во время блокады. Педагоги боятся оглашения скандальных фактов, а что они могут? Только если на свои деньги кормить ребятишек. Если бы каждый член "Партии воров и обманщиков" снял с рук свои дорогие часы, непонятно каким образом купленные, то все школьники страны год могли бы не платить за обеды.



В школе поселка Кузеево комиссия омбудсмена обнаружила, что в столовой школьников обвешивают, уменьшая положенные им порции, а часть продуктов "открыто воруют". Эти безобразные факты вместе с детским омбудсменом Кузбасса во время объезда зафиксировали и главы областных департаментов соцзащиты и охраны здоровья. Теперь мяч на стороне губернатора, который не сможет сказать, что не знал об этом. Но это только один эпизод, а в стране столько регионов, где могут быть голодные дети, рядом с которыми спокойно себе живут жирные коты, которые не занимаются бизнесом, ничего не созидают, а просто сидят на бюджетных потоках.



И если со своим недоеданием родители ещё могут смириться, то за голод детей они спросят со всех, кто в этом повинен.



