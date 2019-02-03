В Магнитогорске кондуктор высадил ребенка из трамвая в мороз

Еще один кондуктор высадил ребенка на улицу в мороз из общественного транспорта. Инцидент произошел в Магнитогорске (Челябинская область). 13-летняя девочка заболела, и родители велели ей ехать домой.

Школьница поехала на трамвае. Деньги на проезд у подростка были, и оплатить проезд она хотела.

Но купюра достоинством 50 рублей оказалась надорванной. И кондуктор трамвая - молодой мужчина отказался принять оплату. Он сказал ребенку, что такую купюру у него в кассе не примут и высадил школьницу из трамвая. Девочка расплакалась и позвонила отцу.

Родители показали в соцсети 50 рублей, которые отказался принять кондуктор. Руководство муниципального предприятия "Маггортранс" пообещало провести служебную проверку этого случая. Местные СМИ пишут, что инцидент произошел 1 февраля.

На сайте областного главка СКР появилось сегодня сообщение, что в январе текущего года кондуктор трамвая маршрута №35 высадил в морозную погоду 13-летнюю девочку, из-за того что она хотела рассчитаться за проезд надорванной купюрой.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.