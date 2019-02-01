Ольга Скабеева прокомментировала слухи о ее баснословных гонорарах в 4 миллиона

Телеведущая канала "Россия-1" Ольга Скабеева опровергла слухи, появившиется в сети, а ее зарплате в четыре миллиона рублей в месяц. Скабеева рассказала, что ничего общего с реальностью эта информация не имеет.

Скабеева лично рассказала об инциденте с украинским депутатом в ПАСЕ

По словам телеведущей, цифра взята "с потолка", - сообщает "URA.RU". Ольга Скабеева отметила, что не очень понятно, почему и с какой целью в соцсетях обсуждают ее зарплату, цифру взяли с потолка, без ссылок и подтверждений. Уточнять реальный размер своего оклада телеведущая не стала.

Продюсер Александр Балковский заявил, что у журналистов "таких зарплат не бывает по определению". Он может предположить, что у очень талантливого корреспондента может быть заррплата 400 тысяч рублей в месяц, но не четыре миллиона.



Информация о том, Ольге Скабеевой за работу якобы каждый месяц платят по 60 тысяч долларов, появилась в Twitter.