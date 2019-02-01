Несколько человек пострадали во время раздачи продуктов в Дербенте

Несколько человек пострадали во время давки, получившейся во время раздачи продуктов в Дербенте (Дагестан). Благотворительную акцию - садаку - устроили в честь покойного брата парламентария Керима Керимова.

Садака — милостыня, которую мусульмане раздают нуждающимся - проходила у мечети на проспекте Агасиева. На видео запечатлено что на раздачу продуктов собралась толпа людей. Сотрудник полиции попытался урегулировать ситуацию. Но жаждающие получить продукты люди не обращали на него внимания.

В результате давки пострадали несколько человек. Им вызвали "скорую помощь".

Полиция остановила раздачу из-за инцидента, и когда автомобиль уезжал, люди побежали за машиной.

На сайте фонда «Инсан» уточняется, что акцию устроили в честь покойного брата сенатора Керима Керимова.