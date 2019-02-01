Сергей Морев высоко оценил план рекультивации Коркинского разреза

Главный федеральный инспектор по Челябинской области Сергей Морев дал высокую оценку планам Русской медной компании по рекультивации Коркинского разреза, сообщает пресс-служба РМК.

По поручению полпреда президента в УрФО Морев побывал с рабочим визитом в Коркинском районе, где осмотрел опасный промышленный объект, а также спортивный комплекс, построенный на средства РМК.

Как сообщает агентство «Полит74», генеральный директор ООО «Промрекультвация» Николай Джемилев подробно рассказал федеральному инспектору о том, как планируется ликвидировать самую большую яму в Европе с помощью закладочного материала из хвостов Томинсокго ГОКа. Сейчас в разрезе идет работа по сдерживанию эндогенных пожаров и укрепления бортов.

Сергей Морев признался, что давно хотел увидеть Коркинский разрез. Объект произвел на него большое впечатление. Федеральный инспектор высоко оценил планы по рекультивации разреза, и отметил, то проект это глобальный очень полезный. «Нам крайне важно, чтобы все задачи, которые в него заложены, были реализованы», - отметил он.

В Коркино Сергей Морев побывал в новом ФОКе, который построен на средства Русской медной компании. Он отметил многофункциональность объекта, а также назвал его хорошим примером взаимодействия государства и промышленников.