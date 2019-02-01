Похищенное полотно Куинджи вернулось в Третьяковскую галерею

Полотно Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", похищенное с выставки, вернулось в Третьяковскую галерею. Сегодня данная картина вновь появится в выставочном зале, однако уже под стеклом и с сигнализацией.

Ранее стало известно, что картину было решено вернуть на выставку, поскольку состояние полотна не мешает его недолгой демонстрации.

Напомним, похищение работы Куинджи из Третьяковки произошло в минувшее воскресенье. На следующий день картина была найдена.