Отца сенатора Арашуков этапировали в Москву

Рауль Арашуков - cоветник гендиректора ОАО «Газпром межрегионгаз», подозреваемый в организации преступного сообщества, этапирован из Санкт-Петербурга в Москву. Арашуков-старший доставлен в Следственный комитет России, он находится на допросе.

Путин был информирован о готовящемся задержании Арашукова, сообщили в Кремле

По данным СКР, в рамках уголовного дела о хищении газа на сумму более 30 млрд рублей 31 января следователи Главного следственного управления СК России допрашивают в качестве подозреваемых и проводят иные следственные действия также Руслана Арашукова, Гузера Хашукаева, Николая Романова и Игоря Травинова.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.



Рауль Арашуков, отец арестованного 30 января в зале заседаний Совета Федерации сенатора от КЧР Рауфа Арашукова, был задержан в офисе Газпрома в Санкт-Петербурге.