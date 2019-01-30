Запретят ли в России курение за рулём?

В Госдуме предложили запретить водителям курить за рулём. По словам парламентария, озвучившего данную идею, курение может отвлекать водителя ничуть не меньше, чем разговоры по мобильному телефону.

Предложения о запрете курения во время управления транспортным средством внёс член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев, передаёт РИА Новости. Он рассказал, что курение может отвлекать водителя от происходящего на дороге и тем самым провоцировать опасную транспортную ситуацию.

«Сигареты, зажигалка, спички, пепельницы однозначно отвлекают водителя. С этим вряд ли кто-то будет спорить», сказал парламентарий.

Также Свищев напомнил о вреде пассивного курения, жертвами которого становятся пассажиры автомобиля с курящим водителем.