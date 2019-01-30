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Глава «Транснефти» сбежал повыше?

30 января 2019, 15:49 [«Аргументы Недели», Сергей ГРИНЁВ ]

Глава «Транснефти» сбежал повыше?

Компания ПАО «Транснефть» переехала в новое здание. Теперь государственный монополист будет следить за перекачкой нефти из 52-этажной башни «Эволюция», которая находится в Москва-сити. Казалось бы, чего в этом такого? Однако если разобраться, то такой переезд мог влететь в копеечку. И ладно бы это была частная фирма, которая имеет полное моральное право распоряжаться деньгами так, как захочет. Но, по некоторым оценкам, глава Транснефти Николай Токарев потратил на переезд порядка 1 млрд долларов! И это во времена, когда чиновники всячески утверждают, что народ должен затянуть пояса в связи с трудным положением в экономике.

 «Транснефть» давно подыскивала себе новый офис. Почему-то, её руководителей совершенно не устраивало то, что ранее компания занимала площади в 6 крупных бизнес-центрах Москвы, а головной офис находился вообще на Большой Полянке. Желание, а главное необходимость собраться под одной крышей было бы ещё понятно, если бы на дворе стояла середина XX века и для успешной работы нужно, чтобы все были в одной точке. Однако сегодня в эпоху интернета, когда можно координировать работу разных отделов без привязки к конкретной локации, покупка целой башни, ради счастья и показушного престижа одной компании, выглядит, по меньшей мере, как расточительство.

По некоторым оценкам «Транснефть» заплатила за порядка 120 тыс. кв. м.  площади приблизительно 300 млн долларов. Однако многие эксперты полагают, что реальная стоимость покупки башни «Эволюция» у девелопера Александра Чигиринского могла составить порядка 1 млрд долларов! С учётом того, что в самой компании Николая Токарева не комментируют сумму сделки, можно предположить, что цифра может вызвать справедливое недоумение. Мол, как это компания, которая принадлежит государству, задача которой нести деньги в бюджет, вместо этого тратит баснословные деньги на то, чтобы посадить себя в башню из слоновой кости?

Причём нужно понимать, что покупка здания – это ещё не финальные траты «Трансефти». Нужно ведь ещё было вложить деньги в ремонт, проведение коммуникаций и т.д. По некоторой информации дизайном нового офиса госмонополиста занималась, в том числе, компания Ebony. Она знаменита тем, что работает на рынке премиальных интерьеров и производит и продаёт эксклюзивные полы ручной работы. Ценник на их услуги кусачий – работу компании простые смертные позволить себе не могут, потому что за 1 кв. м. эти ребята берут от 30 тыс. руб. Если именно Ebony&Co занималась офисом «Транснефти», то получается, что в вотчине Токарева сотрудники и гости будут ходить по 3,6 млрд руб. А уж сколько стоят стены, офисная мебель и прочее, можно только догадываться.

Такое внимание к деньгам и тратам «Транснефти» не из-за зависти. Причина в том, что это естественный государственный монополист, который зарабатывает тем, что ему принадлежат трубопроводы, по которым в нашей стране гонят нефть. И другие нефтедобывающие компании вынуждены платить за это. Так как компания государственная, логично предположить, что деньги она должна зарабатывать в казну страны. На деле же оказывается иначе – средства идут на свершение крупнейших девелоперских сделок. И ладно бы у них было денег, как у Чубайса в «Роснано». Так нет же! На 2018 год «Транснефть» требовала поднять тарифы на прокачку нефти на 21%! То есть это либо у них средств не хватает, чтобы существовать и обеспечивать надёжную работу трубопроводов, либо наглости нет предела? В итоге ФАС требование отклонила, но тариф всё же повысили на 3,95%. Это вероятно не понравилось Токареву, и компания просила вообще отобрать у ФАС полномочия по тарифному регулированию. Более того, Токарев вообще заявлял: «ФАС совершенно все равно, как у нас растут тарифы, на что они растут, как мы будем жить. Они выучили этот стишок «инфляция минус». То есть это где-то на обслуживании трубопроводов сэкономили для покупки и ремонта нового офиса или всё же первоначальные хотелки в интерьере «Эволюции» пришлось поумерить?

Вообще в «Транснефти» привыкли к излишней роскоши. Так Общероссийский народный фронт поместил на первое место в рейтинге самых расточительный компаний, дочернее предприятие «Роснефти» АО «Черноморские магистральные нефтепроводы». Тамошние руководители без особых мук совести сочинили конкурс на закупку авто за 13,67 млн и 9 млн рублей. И это были не Aurus, а предположительно Mercedes-AMG G63 и Lexus LX 570 Superior. 

Что это если не пир во время чумы? В то время, когда на обычных людей сваливают повышение НДС, пытаются лишить тарифных льгот на электричество, да и в целом их реальные зарплаты уменьшаются, госкорпорации продолжают тратить космические суммы на то, что никак жизнь страны не сделает лучше. Впрочем, о какой стране можно думать, если глава «Транснефти» решил сбежать от неё на 52-й этаж «Эволюции»?

 

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