Прилетит Пугачева в золотом вертолете

Радостная и жизнеутверждающая новость облетела святую Русь. Наше всё, прабабушка русской эстрады, Великая Алла Борисовна Пугачёва даст юбилейный концерт в честь своего – страшно сказать – 70-летия. Тряхнёт стариной, годами, песнями. Правда, за государственный счет.

Вертолёты на заклание

Как сообщают официальные СМИ, генеральным спонсором действа выступят «Вертолеты России», которые отстегнут с барского плеча 40 миллионов рублей. «ВР», в принципе, государственный холдинг, входящий в госкорпорацию «Ростех». Основная задача – производство и ремонт вертолетной техники, в том числе и боевой. С какого перепуга вертолетчики решили выложить государственные миллионы на шоу Пугачевой, непонятно. Сами они объясняют это рекламной компанией и залогом бесплатных билетов для своих сотрудников. Насчет «бесплатности» - вопрос, конечно, интересный.

Как говорит концертный продюсер Игорь Силантьев, обычно генеральному спонсору выделяют максимум 1-3% билетов от общей вместимости зала. Так что вряд ли рядовые сотрудники попадут на этот «пир во время чумы», как уже окрестили концерт в соцсетях. А уж купить себе билет в кассе, тем более не смогут. Билеты по 100 тысяч уже расхватали как горячие пирожки. Сейчас у перекупщиков цена доходит до 250-300 тысяч.

- Обычно руководство холдинга рапортует, что средняя зарплата порядка 50-55 тысяч рублей. Однако, по моим данным, модальная зарплата, то есть, та, которую получает самая большая группа работающих, порядка 23-24 тысяч. Ясно, что билеты даже по 100 тысяч им не купить.

А вообще, конечно, безобразие. Выкинуть несколько десятков миллионов потому что жена одного из членов совета директоров попросила. Во всяком случае, так говорят, - заявил «АН» один из высокопоставленных руководителей «Вертолетов России», попросивший не называть его имени.

Хотя он отказался называть и того пробивного члена, но по данным «АН» зовут его Анатолий, а фамилия Сердюков. Жену же зовут Евгения Васильева. Как утверждают злые языки, Сердюков лично с письмом от ИП Пугачева Алла Борисовна ходил к Сергею Чемезову, рулевому «Ростеха», убеждая последнего ублажить Примадонну миллионами.

Чемезов проникся и спустил команду Гендиректору «Вертолетов России» уважаемому Андрей Ивановичу Богинскому. Тот, не будь дурак, переадресовал просьбу в ростовский ПАО «Роствертол» (см. письмо Багинского), который непосредственно и выпускает вертолеты семейства МИ. И вместо нового станка с ЧПУ, например, 40 миллионов отправились Алле Борисовне. «Немножечко помогли», - резюмировала концертный директор дивы Елена Чупракова.

Надо отметить, что помогли действительно скромно. Могли бы добавить из личных сбережений. Так, г-н экономист Богинский за 2016 год согласно сайту Декларатор заработал 4 845 620 рублей. Сердюков, будучи Индустриальным директором авиационного комплекса по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" – аж 328 517 938,00 руб. Еще раз - триста двадцать восемь с половиной миллионов. () Чемезов - 212 181 659 рублей. Так что личных денег на суперконцерт хватило бы с лихвой, даже не залезая в государственный карман. Но привычка - вторая натура.

Интересно, что по этому поводу скажет главный цербер Счетной палаты Алексей Кудрин, несколько дней назад докладывающий президенту Владимиру Путину о своей беспощадной борьбе с расхищением государственной собственности?

В брежневские времена ходил такой анекдот. У армянского радио спрашивают: «Кто такой Леонид Брежнев?». Армянское радио отвечает: «Мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой». Наверху у нас уже 19 лет другой генеральный секретарь, а все продолжается по-прежнему.

От редакции. Пользуясь как говорится, случаем амнистированному министру обороны, практически миллиардеру Анатолию Сердюкову передают через редакцию «Аргументы недели» сердечный привет тысячи детей, деньги которым на операцию собирают всем миром; школьники Кемеровской области, падающие на уроках в голодные обмороки; пенсионеры, залезающие в банковские кредиты, чтобы оплатить ЖКХ и налоги на свои шесть соток и сотни тысяч других граждан России.

И просят, наевшемуся «от пузика» вместе со своим зятем Валерием Пузиковым, Анатолию Эдуардовичу поставить его любимую песню в исполнении Аллы Пугачевой:

Так вот под этой личиной,

Скрывался, блин, уголовник!

Ну, в жизни не скажешь, какой был мужчина!

Ну, настоящий министр!