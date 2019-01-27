При взрыве в кафе под Саратовом погиб мужчина, отмечавший свой юбилей

При взрыве в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы Саратовской области погиб Сергей Тихонов, который праздновал с родными и друзьями свой 60-летний юбилей. После инцидента в кафе пострадали 22 человека. У пострадавших после взрыва ожог, люди находятся в состоянии разной степени тяжести, - сообщил телеграм-канал Life Shot. Госпитализиваны 14 человек.

Один из родственников погибшего рассказал, что они услышали хлопок в самый разгар веселья. Юбиляр вместе с несколькими гостями пошли посмотреть, что произошло, и в этот момент произошёл взрыв.

Следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".

Как установило следствие, в подсобном помещении кафе хранился газовый баллон. 26 января по неустановленным на данный момент причинам произошла утечка его содержимого, в результате чего раздался хлопок с последующим возгоранием.

В настоящее время в порядке ст.91 УПК РФ задержана женщина 1972 года рождения, арендующая помещение кафе без соответствующих документов. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.