Кадыров заступился за телеведущую Скабееву, которую толкнул украинский депутат

Кадыров подчеркнул, что если бы в Чечне или любом другом регионе РФ так повели себя с украинской журналисткой, то это вызвало бы шквал критики со стороны западных государств и привело бы к разговорам о правах человека. Однако в данном случае все почему-то молчат. Кадыров задался вопросом, о какой справедливости и объективности можно говорить после этого.

Как сообщает РИА "Новости" , Кадыров порекомендовал украинцам обратить внимание на тех людей, которые в настоящий момент управляют их страной. Также чеченский лидер отметил, что Береза должен извиниться перед Скабеевой, иначе найдется "истинный мужчина", который "влепит ему звонкую оплеуху".