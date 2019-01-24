Пир и пиар в отеле «Адиюх-Пэлас»

В прошедший уикенд в фешенебельном отеле «Адиюх-Пэлас» в Карачаево-Черкессии был широкий праздник. Свое 59-летие отмечал советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, прозванный в регионе «газовым королем».

Именинник прибыл на торжество в сопровождении машин патрульно-постовой службы, какие официально сопровождают лишь первых лиц региона. А вести праздничное мероприятие специально прилетел из Москвы заслуженный артист России Николай Басков.

Среди гостей праздника были замечены топ-менеджеры «Газпрома», представители местных элит, а также, как ни удивительно, силовики, и среди них - врио главы Следственного управления СК России по КЧ генерал-майор юстиции Казбек Булатов.

Казалось бы, что плохого в том, что чиновники и бизнесмены собрались на день рождения Рауля Арашукова? Что предосудительного в том, что и.о. руководителя Следственного управления Следственного комитета России по КЧР генерал Казбек Булатов лично прибыл на мероприятие и поздравил именинника?

Все дело в том, что пока Булатов поздравлял Арашукова, правоохранительные органы заняты проверкой злоупотреблений в газораспределительных компаниях республики. И в числе фигурантов уголовных дел значится «газовый король» СКФО.

Расследование настолько резонансное, что некоторое время ходили слухи о бегстве Арашукова за пределы России. И вдруг он с такой помпой празднует свой день рождения в компании депутатов, силовиков и других чиновников. Тучи над головой развеялись? Удалось договориться с представителями власти? Эти вопросы закономерно возникли после того, как новость о торжестве облетела Интернет.

Посещало пресловутый отель и самое высокое начальство СКР - Александр Бастрыкин. Он отдыхал здесь в прошлом году, подтверждением чему служили фотографии, попавшие в Сеть.



Помимо подозрений в финансовых махинациях семью Арашуковых подозревают в причастности к организации заказных убийств. Сын Рауля Арашукова Рауф Арашуков является в настоящее время сенатором от КЧР. Эта высокая должность пока защищает его от неудобных вопросов следователей. А вопросы очень серьезные. Рауфа Арашукова подозревают в организации убийств лидера молодежной организации «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Осенью 2018 расследование этих давних дел перешло в центральный аппарат СКР в Москву. Под давлением возмущенных родственников убитых Александр Бастрыкин взял дела под личный контроль.



Вскоре появились и первые результаты расследования столичных сыщиков. Некий Расул Аджиев, изобличенный следователями в преступлении, сообщил правоохранителям, что получил заказ на убийство от сенатора Рауфа Арашукова через мужа своей сестры Руслана Агоева. Агоев является исполнительным директором «Ставропольгоргаза» Показания Аджиева вынудили Агоева покинуть пределы страны. Постановлением Басманного суда Москвы Руслан Агоев заочно арестован, но фактически остается на свободе и даже не объявлен в международный розыск.

Очередная пробуксовка следствия по делам об убийствах вновь всколыхнула общественность республики. По инициативе общественных движений КЧР начат сбор подписей под петицией об отзыве Рауфа Арашукова из Совета Федерации.

Но семью Арашуковых петиция, судя по всему, не смущает. Как сообщили СМИ, веселый настрой Рауля Арашукова на праздновании дня рождения в отеле некоторые объяснялся, видимо, тем, что будто бы по рассказам самого хозяина вечеринки, по его просьбе за авторитетное семейство похлопотал перед самим президентом председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Какими бы абсурдными эти слухи не выглядели, но факт остается фактом: результатов расследования дела, которое руководитель СК взял в Москву, до сих пор нет.

Интересы дела, то бишь следствия, а также соображения профессиональной этики, если подходить к делу непредвзято, должны были бы уберечь генерала Булатова от появления на дне рождения Рауля Арашукова. Глава республиканского СК не скрывает своей дружбы с парламентарием: этим летом по множеству сайтов разошлись фотографии, на которых оба друга обнимаются в неформальной обстановке. И в этот раз генерал публично продемонстрировал свои симпатии к имениннику и его семье.

Казалось бы, ничего, дурного или предосудительного в этом нет. Предосудительно другое: то, что визит высокопоставленного следователя к человеку, который является одним из возможных фигурантов следствия, мягко говоря, некорректен с профессиональной точки зрения и по большому счету представляет собой конфликт интересов.

Конфликт интересов — это, как известно, ситуация, при которой личная заинтересованность того или иного человека может повлиять на процесс принятия решения и, таким образом, причинить ущерб интересам общества или структуры, где он работает. Об этом прямо говорится в Федеральном законе № 273 «О противодействии коррупции» от 25.12.08.

Вряд ли можно оспорить тот факт, что визит генерала Следственного комитета на день рождения в семью одного из фигурантов ведущегося следствия, являются ничем иным как прямым и открытым конфликтов интересов.

Как же быть в такой ситуации, когда приходится разрываться между дружбой и профессиональными обязанностями? Ответ прост и очевиден: либо ограничить общение со своим другом. Либо подать по команде рапорт об отставке, мотивировав его как добровольный отказ от участия в процессе принятия решения, связанного с возникновением конфликта интересов. К такому действию могли бы побудить генерала Булатова как общеэтические соображения и профессиональная этика, так и воинский устав, кстати, обязательный для исполнения. Как говорится, дружба дружбой, а служба службой.

Поскольку ни того, ни другого Казбек Булатов не сделал, то тем самым он поставил в весьма неловкое положение самое высокое начальство, а именно главу СК РФ Александра Бастрыкина, который не так давно лично посещал Северо-Кавказский округ, чтобы на месте ознакомиться с криминальной ситуацией в регионе. На наш взгляд, этот факт должен стать предметом серьезного разбирательства в руководстве Следственного комитета России.

И рассмотреть персональное дело генерала Булатова следовало бы не только в профессиональном разрезе. Но и с моральной стороны. В любой цивилизованной стране высокопоставленный силовик поостерегся бы демонстрировать столь циничное отношение к общественной морали, к закону и профессиональной этике. В противном случае он слетел бы с должности в мгновение ока. Почему же в КЧР генерал Следственного комитета игнорирует писаные и неписаные правила поведения и даже бравирует их пренебрежением? Не от вседозволенности ли и от ощущения полной безнаказанности? Даже при царском режиме невозможно себе было представить, чтобы государев слуга позволял себе нечно подобное.

Как бы то ни было, избавляться от родимых пятен системной коррупции придется. Причем, не откладывая это в долгий ящик. Иначе народ просто не поймет и сам решит эту проблему, что называется явочным порядком.

Сергей Бондаренко