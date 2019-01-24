Ключевой продукт долгожителя назвали диетологи

Врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская назвала один из самых важных продуктов в диете долгожителя. Его дефицит приводит к быстрому старению, пояснила врач. Ученые обнаружили в Сибири самую полезную в мире рыбу

В рационе человека не менее двух раз в неделю должна присутствовать рыба, считает эксперт. Рыба богата белками и полезными жирами. Также в ней содержатся фосфор, кальций и коллаген. Эти элементы необходимы для устойчивого функционирования костей, соединительных тканей и суставов.

«Еще рыба богата полиненасыщенными кислотами омега-3. Эти кислоты необходимы человеку для молодости, для кожи, для умственной функции и вообще для жизнедеятельности. Рыба – один из самых важных продуктов в диете долгожителя», - рассказала Ольга Рождественская.

Блюда из рыбы должны входить в рацион не реже двух раз в неделю, особенно в холодное время года, приводит рекомендацию специалиста Life.