Приехать с Сахалина в Крым и сойти с ума

В Крыму устанавливают местонахождение жителя Сахалинской области Петра ЕРМОЛАЕВА, который выбежал из автомобиля на трассе «Таврида» и пропал, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом сообщили в ОМВД России по Ленинскому району.

27-летний ЕРМОЛАЕВ выбежал из машины 11 января по направлению Феодосия-Керчь. В этот момент он находился в неадекватном состоянии. В настоящее его местонахождение не установлено.

Приметы: рост 184-186 сантиметров, худощавого телосложения, размер обуви 43, шрам над левой бровью, на левой кисти на среднем пальце имеется татуировка в виде перстня, на груди татуировки: голова волка и звезда.

На пояснице имеются родимые пятна темно-коричневого цвета. Был одет: спортивные штаны - трико синего цвета, черная шапка, черная куртка 52 размера. При себе документов и денежных средств не имел.