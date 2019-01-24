В Петербурге приостановят строительство станций метро

В Санкт-Петербурге приостановят строительство станций метро. Власти северной столицы законсервируют строящиеся станции метрополитена. 21 января правительство Петербурга заявило о расторжении контрактов с ОАО "Метрострой" на строительство станций метро в городе из-за "некачественного планирования работ", было сорвано строительство новых станций и задержки выплат строителям.



Работы на Фрунзенском радиусе, Лахтинско-Правобережной, Невско-Василеостровской и Красносельско-Калининской линиях должны быть остановлены в срок до 28 января, - передает ТАСС. Власти Петербурга, расторгающие контракты с ОАО "Метрострой" на строительство метрополитена, в кратчайшие сроки заключат договор на консервацию и охрану строящихся станций.

"Метрострой" опубликовал сообщения о возможности аварийной ситуации в случае приостановки строительных работ на участках городского метрополитена.