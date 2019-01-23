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В Кемеровской области дети падают в голодные обмороки

23 января 2019, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Кемеровской области дети падают в голодные обмороки
фото: pixabay.com

Уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын сообщил о голодных обмороках у детей в школах региона. По словам детского омбудсмена, об инцидентах со школьниками ему стали рассказывать классные руководители.

Учителя говорят, что ученики не едят в школе, так как родители не могут дать им деньги на обеды, а дома тоже не завтракают. Нет денег, чтобы покормить ребенка с утра.Уполномоченный по правам ребёнка отметил, что обед стоит 50 рублей.

По словам Кислицына, не доедают учащиеся в сельских школах, и дети, которых привозят в образовательные учреждения из посёлков. Детский омбудсмен рассказал, что попросил бизнесменов о помощи. Теперь помощь с питанием оказывается 11 детям одной из школ Кемеровского района. Нужно кормить и других голодающих детей, - сообщают сегодня российские СМИ. 

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