В Кемеровской области дети падают в голодные обмороки

Уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын сообщил о голодных обмороках у детей в школах региона. По словам детского омбудсмена, об инцидентах со школьниками ему стали рассказывать классные руководители.

Учителя говорят, что ученики не едят в школе, так как родители не могут дать им деньги на обеды, а дома тоже не завтракают. Нет денег, чтобы покормить ребенка с утра.Уполномоченный по правам ребёнка отметил, что обед стоит 50 рублей.

По словам Кислицына, не доедают учащиеся в сельских школах, и дети, которых привозят в образовательные учреждения из посёлков. Детский омбудсмен рассказал, что попросил бизнесменов о помощи. Теперь помощь с питанием оказывается 11 детям одной из школ Кемеровского района. Нужно кормить и других голодающих детей, - сообщают сегодня российские СМИ.