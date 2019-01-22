В 2018 году в Крыму отдохнули 6 миллионов 800 тысяч туристов

В 2018 г. в Республике Крым отдохнуло 6 млн 800 тыс туристов. в Это больше, чем в постсоветские годы. Об этом сообщил крымский премьер Сергей АКСЕНОВ. Отмечается, что уровень прошлого года превышен на 28%. Также почти в два раза выросли прямые налоговые поступления от туристической отрасли, пишут «Аргументы недели-Крым».

По словам АКСЕНОВА, это стало возможно благодаря введению автомобильной части Крымского моста и нового терминала аэропорта Симферополя, взаимодействию органов власти и бизнеса, а также улучшению качества сервисного обслуживания гостей.

«Уверен, что после открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту туристический поток еще вырастет. Наша задача – подготовить к этому транспортную и курортную инфраструктуру», - цитируют премьера в пресс-службе Минкурортов РК.