В Новгородской области помощниками фельдшеров станут почтальоны

На недавнем заседании наблюдательного совета "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов" рассмотрели новый проект о сотрудничестве министерства здравоохранения с "Почтой России".

Заседанием руководил лично президент Владимир Путин, сообщает Novgorod.Ru. В одном из представленных проектов шла речь о сотрудничестве регионального министерства здравоохранения и "Почты России". Реализовать его было решено в Поддорском районе Новгородской области.

В рамках реализации задумки около семи сотен почтальонов прошли курс обучения и теперь могут выступать в качестве помощников фельдшеров. В процессе исполнения своих рабочих обязанностей по доставке почты, сотрудники смогут также измерить давление, проверить уровень сахара в крови и даже провести экспресс-анализ состояния здоровья человека. Затем информация будет передана фельдшеру.