В Черном море выловили лодку с погибшим с теплохода «Волго-Балт»

На днях из Черного моря выловили лодку, внутри которой был обнаружен труп. Оказалось, что шлюпка принадлежит недавно затонувшему под Турцией теплоходу «Волго-Балт», пишут «Аргументы недели-Крым».

Тело мужчины достали из нейтральных вод Черноморского бассейна 19 января этого года, около 15:40 на расстоянии примерно 100 миль от берегов города Туапсе, пишет пресс-служба Южного следственного управления на транспорте Следкома РФ. Труп обнаружил экипаж судна «NURS», а шлюпка предположительно с теплохода «Волго-Балт». Свою находку члены команды отбуксировали к порту Новороссийска.

Сейчас, когда тело и судно уже осмотрели, устанавливается личность мужчины, также назначена судмедэкспертиза. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, по итогам проверок будут предприняты меры.

Напомним, грузовой корабль «Волго-Балт-214» затонул близ турецких берегов Черного моря, в сотне километров от города Самсун. На борту во время крушения находилось 13 членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 2 гражданина Азербайджана. В итоге погибло четыре украинца и один азербайджанец, второй пропал.