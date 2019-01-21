Американец выбрал себе в компаньоны аллигатора

Американец Джои Хенни любит проводить свободное время в компании своего домашнего аллигатора. Они вместе отдыхают, гуляют и даже спят в одной постели. Мужчина даже зарегистрировал питомца в качестве животного-компаньона.

Аллигатор Уолли живёт в доме Хенни с 2015 года, сообщает Мир24. Тогда маленькую рептилию принёс друг Джои и попросил приютить Уолли на время. Но мужчина настолько сдружился с аллигатором, что решил оставить его насовсем.

Со временем Хенни стал замечать, что его необычный питомец приносит радость людям. Дружелюбный аллигатор, по словам хозяина, способен успокоить больного аутизмом или синдромом Туретта.

Хенни решил, что аллигатор отлично справится с ролью животного-компаньона и зарегистрировал его в этом качестве. Такие животные нужны хозяевам, чтобы помогать бороться со стрессом и депрессией. Кроме того, люди с подобными животными в США освобождены от ряда правил по перевозке питомцев.