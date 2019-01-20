США пошли на прямые переговоры с талибами

Как стало известно «АН», во время визита в Афганистан спецпредставитель госсекретаря США Залмай Халилзад провел несколько закрытых встреч с руководством запрещенного в России движения «Талибан».

Тема разговора, по понятным причинам, неизвестна. Но из контекста происходящих событий, можно предположить, что речь на встречах шла о двух вещах. Первое – усиление переговорного процесса между официальным Кабулом и талибами. Второе – позиция «студентов» (так переводится талибан с пушту) по обязательному выводу всех иностранных войск с территории страны для начала полноценного мирного процесса.

Дипломатический источник, рассказав о встречах Халилзада, обратил внимание «АН» на массированную информационную компанию, которую развернули афганские СМИ. «Ее основной посыл – талибы ни с кем ни встречались. Они недоговороспособны. Их нельзя принимать в расчет, особенно в преддверии президентских выборов, назначенных на 20 июля. Реально же президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани, конечно, оскорбило то, что после встречи с ним представитель Вашингтона поехал к его врагам», - подчеркнул источник.