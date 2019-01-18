Как заработать на старых вещах?

Сегодня люди коллекционируют вещи, собирать которые раньше в голову не приходило: запонки, люстры, самовары, сталинские газеты и хрущёвские игрушки. Поскольку коллекционирование ушло в Интернет и монетизировалось, при желании можно продать половину ваших антресолей, потому что кому-то обязательно нужны бабушкины платья или кассетные магнитофоны.



Коллекция – это не обязательно подборка картин импрессионистов или полки с богемским хрусталём. Один дядька собрал 500 плакатов на тему охоты, а другой – 2092 «рвотных» пакетиков из самолётов, включая пакетик из шаттла, датированный 1985 годом. И успешно продаёт их в Интернете по 10 долларов в качестве «подарка, которого гарантированно нет у ваших друзей.



Возьмём не менее странное хобби – дореволюционные кирпичи с клеймами. Смотрим ценники на популярном сайте, где можно купить-продать что угодно: 100–200 рублей за штуку. Фанаты, выпрашивающие росчерк пера у Сергея Шнурова или Михаила Галустяна, могут и не подозревать, что автограф можно продать. Хотя так было всегда: в те же союзные времена автограф Иосифа Кобзона оценивался в 20 рублей, но покупателя надо было ещё поискать. А с появлением Интернета появился настоящий рынок автографов. Подпись Гагарина, к сведению, стоит 700 долларов – дороже, чем экс-президента Ельцина. Абсолютный же рекордсмен по цене среди россиян – Пётр I, который идёт за 10 тысяч долларов.



Заработать также можно на типографских этикетках, алкогольных пробниках, старых фотографиях, значках, не говоря уже о почтовых марках. Подробнее об индустрии торговли старьём читайте в свежем номере "Аргументов недели".



