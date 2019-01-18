Комитет Совфеда по социальной политике выступил против возвращения в российские аэропорты специальных помещений для курения. Об этом сегодня сообщил глава комитета СФ Валерий Рязанский.

Члены Совета Федерации долго спорили на эту тему, однако приняли решение поддержать жесткую позицию Минздрава и дать отрицательное заключение на законопроект о возвращении "курилок" в аэропорты, передает в понедельник, 18 января, ТАСС слова Валерия Рязанского.

Политик отметил, что доля курильщиков в России в настоящий момент достигает 31 процента, а в некоторых европейских странах данный показатель составляет 10 – 15 процентов.