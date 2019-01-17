Историки рассекретили рапорт Жукова об освобождении Польши в 1945 году

Историки рассекретили рапорт Георгия Жукова об освобождении Польши в 1945 году. Рапорт командующий войсками Первого Белорусского фронта Георгий Жуков подал Государственному комитету обороны во главе с Иосифом Сталиным. "Фашистские варвары уничтожили Варшаву, город мертв" - говорится в документе.

Рассекреченный документ, датированный 29 января 1945 года, впервые представлен в четверг на заседании рабочей группы Российского исторического общества, - сообщает РИА Новости.

"Фашистские варвары уничтожили столицу Польши – Варшаву, с жестокостью изощренных садистов гитлеровцы разрушили квартал за кварталом. Спровоцированное лондонским, польским эмигрантским правительством и руководством армии Краевой в августе-сентябре 1944 года восстание в Варшаве завершило разрушение города", - писал в рапорте Жуков.

Маршал отметил, что фашисты "превратили столицу Польши в руины, констатировал военачальник".

"Крупнейшие промышленные предприятия стерты с лица земли. Жилые дома взорваны или сожжены, городское хозяйство разрушено. Десятки тысяч жителей уничтожены, остальные были изгнаны. Город мертв", - говорится в документе.