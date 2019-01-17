Сход лавины на Ангарском перевале сломал ребра сноубордисту на склоне горы

На Ангарском перевале травмировался попавший под лавину сноубордист. До случившегося он катался по склону с друзьями, но продолжать движение больше не мог, пишут «Аргументы недели-Крым».

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, инцидент произошел 16 января в 12:15. Пострадавший с группой товарищей на сноубордах спускался в центральный кулуар Ангарского перевала, где его застал сход лавины. Продолжить спуск он не мог из-за сильной боли.

Передовая группа двинулась к месту на гусеничных квадроциклах, а еще четверо спасателей с санями-волокушей пошли пешком. Передовики оказали туристу первую помощь, а вторая группа доставила 34-летнего гражданина к площади Ангарского перевала. С подозрениями на перелом ребра, руки и внутреннее кровотечение его сразу же передали бригаде скорой помощи.