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Чубайс прояснил свое заявление про нормы и цены электропотребления
17 января 2019, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]
Пользователи сети обсуждают мнение Анатолия Чубайса о нормах электропотребления и повышении цен за электричество. Многие СМИ неверно оценили заявления реформатора. Глава госкорпорации "Роснано" написал разъяснение в соцсети Facebook. У Чубайса есть и сторонники, и критики.
По мнению Чубайса, очевидной является необходимость повышения цены на электроэнергию. В его словах истина: "Электроэнергия – это товар, без которого современная жизнь невозможна".
"С плеча с ходу взять и решить задачу повышения цены неправильно. Что правильно? Правильно создавать ситуацию, когда БОГАТЫЕ ПЛАТЯТ БОЛЬШЕ, а бедные на том же уровне. Это сердцевина той стратегии, которая когда-то была, к которой лет пять правительство подходило и отходило. Кажется, сейчас ситуация сдвинулась с мертвой точки. Тема социальной нормы потребления опять активно обсуждается", - объяснил свое мнение Чубайс.
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