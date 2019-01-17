Герцогиня Сассекская Меган Маркл замечена с браслетом принцессы Дианы. Супруга принца Гарри вышла в свет с мужем. Меган Маркл и принц Гарии посетили цирковое представление известной канадской компании, которое прошло в Альберт-холле.

Герцогиня Сассекская нарядилась в сверкающее платье. Его стоимость, как пишет Daily Mail, 3400 фунтов стерлингов (немногим более 290 тысячи рублей). А на руке Меган Маркл - золотой браслет, который принадлежал матери принца Гарри принцессе Диане, - сообщает Газета.ру.

Супругу принца в очередной раз уличили в нарушении светских правил, она порой ведет себя как простая смертная. Меган Маркл вышла в свет одно и самостоятельно закрыла за собой дверь автомобиля. Хотя это должен делать специальный человек. На жену Гарри сразу набросились с критикой в соцсетях, призывая следовать соответствующим правилам.