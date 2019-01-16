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Чем грозит России IV индустриальная революция?
16 января 2019, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]
О цифровизации говорят со всех высоких трибун. Обещают и новое качество жизни, и победу над коррупцией, и воцарение всеобщей справедливости, и много чего ещё, как бы агитируя нас за то, о чём мы толком мало что знаем. И как всё новое цифровизация вызывает у консерваторов тревогу и беспокойство.
Действительно, по мнению учёных, цифровизация поможет России совершить прорыв в экономике, увеличить ВВП и выйти в первую двадцатку экономических лидеров. В отличие от "аналоговых" отраслей, уже сейчас Россия конкурирует и даже лидирует в сегментах цифровой экономики, в частности в обработке больших данных (big data), визуализации, автоматизации рекламы, маркетинговых технологиях. Но чтобы достичь темпов роста в 4-6% к 2030 году необходимы инвестиции в 25-35%. Кто их даст в условиях санкций и вороватых чиновников? Сейчас же доля цифровой экономики в общем объёме ВВП России составляет всего 3%. Нужны колоссальные вложения, особенно зная, что научные заделы для технологического роста будут существенно исчерпаны к 2025 году. Научные направления, от которых зависит будущее планеты, испытывают дефицит средств. В то время как богачи стремятся получать сиюминутную прибыль и не вкладываться в будущее, а беднякам нечего вложить.
Теперь о том, какие опасности, наряду с плюсами, принесёт цифровая экономика России. Прежде всего - это колоссальные сокращения рабочей силы. Роботизация высвободит 40 млн человек, при мягком варианте к 2030 году работу потеряют 12 млн человек. И для обеспечения их жизнеспособности правительству придётся принимать решение о введении базового безусловного дохода, который уже практикуется в некоторых странах мира. Это как бы коммунизм, только с другой стороны. Работать можно будет в удовольствие, а на проживание денег даст государства за счёт справедливого распределения средств от продажи природных ресурсов.
Другая опасность цифровизации видится в том, что декларируемая победа над коррупцией может привести к появлению её гипертрофированной формы - те, кто будет управлять процессами цифровизации, смогут влиять не только на потребительские запросы общества, но и на массовое сознание, поступки, решения, что приведёт к цифровой тирании. Но, видимо, эволюция не торопит в этом плане Россию, подготавливая общество к политической и цифровой культуре, прежде чем доверить тонкие настройки, способные кардинально изменить жизнь людей. И хотя с лаптём и валенком России далеко ещё до этой цифровизации, но время в нашем технологичном мире быстро меняет сознание и возможности.
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