Путин поручил срочно расселить пострадавшее от взрыва здание в Магнитогорске

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому полностью расселить дом в Магнитогорске, в подъезде которого в декабре 2018 года произошел взрыв.

"Жители города обратились ко мне с просьбой расселить весь дом. Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая - 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте", - сказал президент.

По его словам, совершенно ясно, что это повлечет определенные денежные затраты, возможно, свыше миллиарда. Однако, по мнению главы государства, надо пойти навстречу людям и дом расселить: "Целиком. Всем предоставить жилье".

Данное требование президента должно быть выполнено в самые короткие сроки. Владимир Путин также поручил предоставить ему предложения по возможному обустройству данной территории, так как жителям и мэру города "виднее".

Напомним, ранее власти города заявляли, что квартир для расселения дома нет. После признания дома исправным предполагалось, что его разделят на два отдельно стоящих здания, между которыми будет возведен памятный мемориал.