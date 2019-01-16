//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Ляйсан Утяшева раскрыла семейный секрет: "Посмотрите на животик..."
- Юрий Лоза: «Битлз» – это «Битлз»
- "Я упал на самое дно", Влад Соколовский извинился перед всеми, кого он обидел
- Лиза Галкина предподнесла папе трогательный подарок
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Путин поручил срочно расселить пострадавшее от взрыва здание в Магнитогорске
16 января 2019, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому полностью расселить дом в Магнитогорске, в подъезде которого в декабре 2018 года произошел взрыв.
"Жители города обратились ко мне с просьбой расселить весь дом. Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая - 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте", - сказал президент.
По его словам, совершенно ясно, что это повлечет определенные денежные затраты, возможно, свыше миллиарда. Однако, по мнению главы государства, надо пойти навстречу людям и дом расселить: "Целиком. Всем предоставить жилье".
Данное требование президента должно быть выполнено в самые короткие сроки. Владимир Путин также поручил предоставить ему предложения по возможному обустройству данной территории, так как жителям и мэру города "виднее".
Напомним, ранее власти города заявляли, что квартир для расселения дома нет. После признания дома исправным предполагалось, что его разделят на два отдельно стоящих здания, между которыми будет возведен памятный мемориал.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Общество
Одна из самых дорогих актрис фильмов для взрослых стала проповедником
//В мире
МИД Украины выразил протест в связи с продлением ареста украинским морякам
Разрушенный взрывом дом в Магнитогорске будет полностью расселен
//Новости МирТесен
//Общество
Агента СБУ, собиравшего сведения в Крыму, выдворили из России
"Перетянула лицо": поклонники поражены изменениями во внешности Мадонны
Ляйсан Утяшева раскрыла семейный секрет: "Посмотрите на животик..."
//Новости партнеров
//В мире
//Общество
Путин поручил срочно расселить пострадавшее от взрыва здание в Магнитогорске
//Общество
//Авто
ДТП в России теперь можно будет оформить через мобильное приложение
//Новости СМИ2
//Здоровье
Самый полезный продукт для страдающих гипертонией людей посоветовали диетологи
//Общество
//В мире
"Я упал на самое дно", Влад Соколовский извинился перед всеми, кого он обидел
//В мире
Еврокомиссия отказалась пересматривать проект соглашения по Brexit
//Общество
Проект нового оперного театра, который будет построен в Севастополе, уже одобрен
//Общество
Дорожники в Крыму посыпают песок на дорогу руками из едущего УАЗа
//Общество
Советские космонавты рассказали подробности покушения на Брежнева полвека назад
Минфин Украины занял на внутреннем рынке около 350 миллионов долларов
Белгородские чиновники отобрали у 96-летней женщины подарок на Новый год
//В мире
//В мире
В Госдуме высказались о надежде Порошенко на увеличение помощи от ЕС
В московском центре соцреабилитации для инвалидов умерла девочка
//Общество
//В мире
//В мире
Лавров: Россия будет реагировать на военную активность НАТО у своих границ
//В мире