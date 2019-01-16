Актуальная работа

В краевом центре состоялось заседание регионального политсовета Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия». В его работе принял участие председатель ЗСК, руководитель фракции единороссов в кубанском парламенте Юрий Бурлачко.

Основные вопросы повестки дня – реализация на Кубани партийных проектов в 2018 году и изменение структуры регионального отделения «Единой России» в соответствии с внесенными поправками в Устав партии. В мероприятии участвовали члены фракции «Единой России» в ЗСК и городской Думе Краснодара, региональные координаторы и председатели региональных общественных советов партийных проектов. Провел политсовет лидер кубанских единороссов, первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко.

О ходе выполнения поставленных задах и ближайших планах работы рассказали региональные координаторы и председатели общественных советов партпроектов. Сегодня на Кубани действует 14 партпроектов, и большинство курируют депутаты ЗСК. В своих выступлениях докладчики отметили важность этой работы для жителей края. Например, главным результатом партпроекта «Здоровое будущее» является существенное увеличение доступности медицинской специализированной помощи кубанцам: в 2017 году в крае построено 35 офисов врачей общей практики, в 2018-м – 30, а в 2019-м планируется построить еще 19 новых зданий ВОПов. Партпроект «Российское село» нацелен на развитие агропромышленного производства и создание комфортных условий жизни в сельской местности. В этой связи разработанный по инициативе спикера кубанского парламента, руководителя фракции «Единой России» в ЗСК Юрия Бурлачко закон о развитии животноводства – важнейшей отрасли АПК – оказался своевременным и назревшим.

- Каждый из проектов – это актуальная проблема, которую необходимо решать методично, регулярно, пока это не станет нормой жизни для всех, – подвел итог обсуждения Николай Гриценко. Также члены политсовета обсудили проект повестки XXXI конференции Краснодарского регионального отделения партии, на которой будут рассмотрены структурные изменения регионального отделения партии.