Недобросовестный подрядчик, который выполнял реконструкцию сквера у Свято-Владимирского собора, сбежал из Севастополя в Ставрополь, прихватив с собой 45 миллионов рублей. Он не устранил многочисленные замечания и не выполнил требования городского правительства, пишут «Аргументы недели-Крым».

Отметим, что накануне исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Михаил ДЕМИДЕНКО грозился уволить кураторов объекта, а также распорядился подготовить исковое заявление о взыскании штрафа с подрядчика – компании «Группа-Е».

«Мы будем разбираться с этой организацией», - подчеркнул ДЕМИДЕНКО.

Также он попросил подготовить все бумаги на включение компании в реестр недобросовестных поставщиков.

«Вот показательно сделаем так, чтобы эта организация нигде не работала», - заявил накануне исполняющий обязанности заместителя губернатора.

При этом, что интересно, еще в конце декабря претензий к подрядчику у ДЕМИДЕНКО не было. Напротив, он уверял, что отреставрированный сквер у Свято-Владимирского собора простоит 100 лет, и никаких проблем нет. Хотя весь город замечал ржавеющие скамейки и урны, некачественно сделанные парапеты, вставки из нового камня на основаниях колонн, отличающиеся по цвету и фактуре.

Напомним, что реконструкция сквера у Свято-Владимирского собора началась зимой 2017 года. Госконтракт на сумму 48 миллионов рублей получила компания «Группа-Е» из Ставрополя. Подрядчик должен был вымостить гранитной плиткой главную площадь парка на Центральном городском холме, а также его боковые аллеи и часть Синопской лестницы, смонтировать систему автоматического полива. Реконструкция велась до 27 декабря 2018 года. Когда подрядчик убрал строительный забор, многие горожане удивились, поскольку визуально в сквере ничего не изменилось. Многие горожане назвали результат реконструкции отмыванием денег.