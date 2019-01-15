В Нидерландах выпустили аромат, влияющий на работоспособность

В Нидерландах выпустили аромат, который способен повысить работоспособность людей. Создатели парфюма уверяют, что если распылить такие духи в офисе, то показатели всего коллектива возрастут.

В Нидерландах компания Spaces запустила в продажу духи "No.10 Spirit de Travail", сообщает Мир24. Их особенность, по заверению создателей, состоит в том, что они способны положительно влиять на работоспособность человека.

Новый парфюм вобрал в себя ароматы ветивера, корицы, сандалового дерева и калабарийского бергамота. Желающим стимулировать свою работоспособность при помощи духов флакон объёмом 50 мл обойдётся в 15 евро. Также новый аромат решили выпускать и в аромадиффузерах по 240 мл. За него заявлена стоимость в 39 евро.

Создатели парфюма говорят, что на мысль о новом аромате их подтолкнули исследования сорокалетней давности, в которых утверждается, что запахи способны влиять на настроение людей.