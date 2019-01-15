После взрыва в Шахтах неизвестной остается судьба 23-летней девушки

После взрыва газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области неизвестной остается судьба одного человека. По последним данным, спасатели обнаружили под завалами тела двух человек - мужчины и женщины.

Житель дома в Шахтах, где прогремел взрыв, рассказал о случившемся

По словам начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области Вячеслава Бутко, погибшие проживали в квартире номер 68. Спасатели продолжают искать 23-летнюю девушку - дочь погибших, - передает ТАСС.

Ранее было известно о двух погибших, среди которых 30-летняя женщина - мама трехлетней девочки, найденная живой вместе с отцом. Девочка и мужчина были госпитализированы. В результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме спасены семь человек. Аварийно-спасательные работы организованы круглосуточно, посменно, с привлечением тяжелой специальной техники на трех участках