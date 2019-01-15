Лукашенко: в магистратуре должны заниматься наукой и преподаванием

Президент Белоруссии посчитал, что его стране ни в коем случае не стоит перенимать российскую систему подготовки специалистов. По его словам, в магистратуру должны идти те, кто хочет заниматься наукой.

Александр Лукашенко во время согласования назначения Михаила Лустенкова ректором Белорусско-Российского университета заявил, что не считает правильным, когда студенты идут в магистратуру, не имея на то особых причин. В итоге молодые люди просто теряют время, передает РИА Новости слова президента Белоруссии.

"Смотрите, чтобы ни в коем случае мы не заимствовали вот этот опыт, который переняла Россия... В магистратуру должны идти исключительно люди, которые будут заниматься наукой и преподаванием. Всех туда скопом посылать не надо", - выразил мнение лидер Белоруссии.

Лустенков рассказал, что, на его взгляд, подготовка бакалавров при нынешней системе российского образования мало чем отличается от техникума.