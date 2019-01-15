«Суперджет» создали, чтобы убить российское авиастроение

Разработка российского ближнемагистрального пассажирского самолёта "Сухой Суперджет" (SSJ), оказывается, проводилась в рамках иностранной стратегии по уничтожению российской авиационной отрасли. Это был спланированный манёвр, чтобы отечественные конструкторы отвлеклись на ненужную игрушку от настоящих авиационных разработок, способных конкурировать с "Боинг" и "Эрбас".



Как рассказал в видеоинтервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ экс-советник Департамента гражданской авиации Минтранса России Сергей КРУТОУСОВ, размерность 50–75 мест «Боинг» не делал. Для такой размерности характерно расположение двигателей сзади у хвоста самолёта, а не под крыльями. Посмотрите, например, на любой «бизнесджет», самолёт меньшей размерности, у всех двигатели сверху. Не должен движок быть от взлётной полосы в нескольких десятках сантиметров – к примеру, 40 см, как у SSJ. Для этого аэродромная ВПП должна быть идеальной, как зеркало: чтобы ни камушка, ни пылинки. Плюс фактор местности, где самолёты летают. У нас до Урала – это Северная Канада, а после Урала – Аляска, где по минимуму 20–30 циклов замерзания. Где у нас принципиально плохие аэродромы. Не зря в СССР движки региональных самолётов располагались высоко у хвоста – Ту-154, Ту-134. У Ан-24 не под крылом, а на крыле, при высоком шасси.



«Боинг» оперирует глобальной конкуренцией. Там хорошо знают, что с одним изделием, хоть это региональный Ту или «Суперджет», вы можете только в туалет съездить. Для «Боинга» вопрос стоит в другом: вы вообще генерируете «ряд» или не генерируете?



У «Боинга» свой ряд и у «Эрбаса» – свой. А тут третий ряд - возможность появления российского Ту-414. Опасного конкурента надо было ликвидировать.

И самый простой путь – занять нас какой-нибудь глупостью. «Суперджетом», например. А наши отечественные "умельцы", в погоне за хорошими финансовыми потоками, клюнули на эту наживку.



Вот и получается, что «Суперджет» выполнил роль кукушонка, который выкинул из гнезда уже сформировавшегося птенца под названием Ту-414. Здесь удалось убить целую авиационную систему и не сесть: нужно было сделать SSJ. Он же летает – не подкопаешься. Из российской «третьей линейки» SSJ сначала убил Ту-414, потом началась история с уже готовым самолётом ТУ-334! 7 машин было сделано!



Плюс к вышеперечисленному, "Суперджет" на 10% состоит из американских деталей, что позволяет США налагать запрет на продажу самолёта, например, Ирану, который, несмотря на все недостатки самолёта, собирался купить в России 40 лайнеров.



Подробности смотрите в видеоинтервью Сергея Крутоусова на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ



