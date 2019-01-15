Плющенко возмущен, что журналисты ворвались к нему в палату после операции

Легендарный фигурист Евгений Плющенко возмущен поведением корреспондентов телеканала, обманувших больничную охрану и ворвавшихся к нему в палату, где он спал после операции на позвоночнике.

Рудковская вспомнила, как ровно 12 лет назад познакомилась с Плющенко

Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская не комментировали информацию о том, что фигурист попал в больницу с сильными болями в спине. Они не хотели волновать поклонников Евгения. Яна наоборот, старалась писать хорошие новости. Вспомнила день, когда они познакомились с Женей и написала об этой встрече в Инстаграм.

Но вчера по телевидению показали сюжет с Плющенко в больнице. И фигурист взорвался. "Журналисты сегодня днём, обманув охрану и медсестёр, под видом моих родственников ворвались ко мне в палату и начали снимать меня спящего, а потом, разбудив, интересоваться моим здоровьем..." — возмутился Евгений.

Своих поклонников он порадовал, сообщив, что идет на поправку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)14 Янв 2019 в 6:29 PST

Евгений Плющенко 10 января был вынужден обратиться к врачам из-за сильных болей в спине