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Плющенко возмущен, что журналисты ворвались к нему в палату после операции
15 января 2019, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]
Легендарный фигурист Евгений Плющенко возмущен поведением корреспондентов телеканала, обманувших больничную охрану и ворвавшихся к нему в палату, где он спал после операции на позвоночнике.
Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская не комментировали информацию о том, что фигурист попал в больницу с сильными болями в спине. Они не хотели волновать поклонников Евгения. Яна наоборот, старалась писать хорошие новости. Вспомнила день, когда они познакомились с Женей и написала об этой встрече в Инстаграм.
Но вчера по телевидению показали сюжет с Плющенко в больнице. И фигурист взорвался. "Журналисты сегодня днём, обманув охрану и медсестёр, под видом моих родственников ворвались ко мне в палату и начали снимать меня спящего, а потом, разбудив, интересоваться моим здоровьем..." — возмутился Евгений.
Своих поклонников он порадовал, сообщив, что идет на поправку.
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Евгений Плющенко 10 января был вынужден обратиться к врачам из-за сильных болей в спине
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