Фигуриста Евгения Плющенко госпитализировали в Москве

Только что стало известно, что заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко госпитализирован в одну из московских клиник из-за сильных болей в спине.

Как сообщил Пятый канал, Евгений Плющенко 10 января был вынужден обратиться к врачам из-за сильных болей в спине. Медики констатировали обострение проблем с позвоночником у прославленного фигуриста и рекомендовали ему стационарное лечение.

На данный момент известно, что Евгений Плющенко госпитализирован в нейрохирургическое отделение одной из московских больниц. Подробности о состоянии знаменитого спортсмена уточняются.