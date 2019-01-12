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Фигуриста Евгения Плющенко госпитализировали в Москве
12 января 2019, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]
Только что стало известно, что заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко госпитализирован в одну из московских клиник из-за сильных болей в спине.
Как сообщил Пятый канал, Евгений Плющенко 10 января был вынужден обратиться к врачам из-за сильных болей в спине. Медики констатировали обострение проблем с позвоночником у прославленного фигуриста и рекомендовали ему стационарное лечение.
На данный момент известно, что Евгений Плющенко госпитализирован в нейрохирургическое отделение одной из московских больниц. Подробности о состоянии знаменитого спортсмена уточняются.
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