Налог на выезд из России предложили ввести предприниматели. Обращение ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" за подписью ее руководителя Рахмана Янсукова направлено на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина, спикера Совфеда Валентины Матвиенко и главы Ростуризма Олега Сафонова.

Российские предприниматели предложили ввести налог на выезд при пересечении госграницы как для иностранцев, так и для россиян, в размере 500 рублей, - сообщает РИА Новости.

В обращении отмечается, что в непростой международной обстановке "особую актуальность приобретают вопросы развития внутреннего туризма". По мнению предпринимателей, сейчас в стране "созданы уникальные условия, при которых можно в относительно короткие сроки возродить туристическую отрасль России и повысить ее мировую конкурентоспособность".