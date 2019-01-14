Куриное яйцо стало новой звездой Instagram

Фотография куриного яйца побила все рекорды Instagram и набрала более 27 миллионов лайков. Автор поста представился курочкой Генриеттой из Великобритании. Яйцо, снискавшее такую популярность, она назвала Юджином.

Аккаунт @world_record_egg порадовал пользователей Instagram необычным постом. На странице есть всего одна фотография куриного яйца по имени Юджин, которую выложила курочка Генриетта из Великобритании.

Генриетта рассказала своим подписчикам, что она захотела установить мировой рекорд после того, как бросила пить, приняв участие в акции Dry January, а также прочитала о 20 лучших постах в Instagram. Там же Генриетта и узнала о снимке дочери Кайли Дженнер, который был предыдущем рекордсменом по количеству лайков.

Модель Кайли Дженнер с юмором отреагировала на популярность куриного яйца. Она выложила в сеть видео, в котором на раскалённом асфальте старается поджарить яйцо.